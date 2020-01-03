黑鷹直升機2日因不明原因迫降於烏來山區，造成8死5傷，其中軍聞社記者陳映竹，是失事後第一位透過LINE群組回報求救訊息，並回報座標的傷者，而山岳攝影師「雪羊」在臉書貼文指出，遇山難時，最重要的就是「報座標」，但千萬不要用Line內建功能，因有嚴重定位偏差，最好是用手機內建指南針或羅盤，有「經緯度座標」的應用程式。

黑鷹失事時，陳映竹坐在機艙後側，因腳被壓住動彈不得，利用手機發出求救訊息，讓救援人員掌握位置，成為救難關鍵。三軍總院長蔡建松表示，陳映竹經檢查後只有左邊臉部有4公分裂傷、腰椎第二節跟第三節橫突稍微骨折、左邊小腿也是輕微骨折，只要輕微的用石膏固定，不需要手術。

雪羊在臉書提醒，遇山難時，「報座標」是最重要的事，並指出「只要搜救人員掌握明確座標，就能大幅提升搜救效率。」雪羊補充，使用iPhone只要打開內建程式的「指南針」，把座標截圖傳出去即可，使用Android則需下載「羅盤」程式，只要有「經緯度座標」就可以。

雪羊提醒，Line內建功能的座標會有超嚴重的偏差，因此不建議遇難者使用，另外，定位前也要將手機GPS功能打開，怕定位不準，可先把軟體完全關掉後，開飛航模式，再開啟定位，就可排除基地台干擾。

(中時 )