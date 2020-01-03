新路通車，平安順利；祥獅獻瑞，大吉大利。（廖志晃攝）

南投市投139丙線3日通車，由縣長林明溱（中左）、立委許淑華（中右）等人剪綵。（廖志晃攝）

投139丙線通車，邀請人瑞走新路。（廖志晃攝）

南投市區到南崗工業區、新建投139丙線（工業南路）第1期工程竣工，3日舉行通車典禮，民眾上下班與貨物運輸都更便利；縣長林明溱表示，第2期道路工程將延伸到旺來產業園區，成為產業運輸新動脈。

南投市主要交通路線是省道台3線，南投市與名間鄉之間部分路段，上下班時間容易壅塞，因此，縣府向中央提出生活圈計畫施作139丙線；並由立委許淑華向公路總局爭取經費，工程經費將近5億元。

通車典禮由林明溱、立委許淑華、南投市長宋懷琳，慈善宮主委李轂摩，縣議員游宏達、陳翰立、張維華、曾振炎、張嘉哲，南崗工業區廠協會理事長董正宗等人，上香祈福並進行剪綵。

林明溱表示，投139丙線通車，讓在南崗工業區上班民眾，與南投市民往來更便捷，將來第2期工程將從民族路開闢到五育中學樂利路，銜接神木村後方的旺來產業園區，成為產業運輸大道。

許淑華指出，139丙線打通後，不僅在台3線交通擁擠時紓解車潮，未來2期工程完工後，也讓在旺來園區上班的民眾更加便利。

投139丙線道路新建工程，北起工業路，往南跨越南投市清潔隊，銜接139線（嶺興路），道路全長1738公尺，路寬22公尺，配置雙向4車道，車道寬3.5公尺，公路等級為3級路，採丘陵區設計，限速時速50公里。

投139丙線道路工程，在2013年林明溱擔任立委時納入生活圈計畫；2015年許淑華擔任立委時爭取經費補助，併入生活圈道路系統交通建設計畫，工程除了新闢道路、原有道路拓寬，並配合地形設置護坡及擋土牆工程，總經費4億9650萬元。

(中時 )