在朝美心理戰升級的情況下，北韓在去年年底發行了「火星－15」號洲際彈道飛彈紀念幣。外界紛紛猜測北韓葫蘆裡賣什麼藥。

韓聯社報導，從南韓民團「民族和解合作泛國民協議會」委員李尚賢（音譯）今天公開的該紀念幣來看，正面印有「火星－15」號洲際彈道飛彈發射場面和「強大軍力是維護和平的真理」的標語。背面印有人共旗（北韓國旗）、勞動黨旗、最高司令官旗等三面旗幟。

該紀念幣分為銀幣（50朝鮮圓）、黃銅幣（10朝鮮圓）、赤銅幣（10朝鮮圓）三種，重量與一般紀念幣（1盎司）不同，為2盎司。

據李尚賢推測，該紀念幣的發行時間為去年12月左右。這與北韓在近期勞動黨全體會議上對朝美談判陷入僵局表示不滿，並暗示要再次進行核試驗和試射洲際彈道飛彈的時期相近。

李尚賢表示，考慮到批准和製作時間，北韓應該在全體會議召開前的10月份左右已經制定了發行紀念幣的計畫。這是北韓自2018年2月5日發行「火星－14」號洲際彈道飛彈試射紀念幣後，再次發行與洲際飛彈等飛彈研發成果相關的紀念幣。

另外，李尚賢指出，由於北韓的紀念幣是了解其對外政策的窗口，此次發行紀念幣也可以理解為在朝美對話陷入僵局的情況下，北韓釋放望美國改變態度的訊號。

(中時 )