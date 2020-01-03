大陸人行下周降準，釋放的長期資金高達人民幣8000多億元，為大陸資本市場注入熱錢，是否產生磁吸效應，影響到台股表現。台灣證券交易所董事長許璋瑤認為，台股資金健全，台灣經濟成長率上修，國際局勢也正向發展，從成交量、本益比、殖利率來看在國際市場都有競爭力，仍看好台股正向發展。

許璋瑤指出，MSCI去年三度調整中國A股納入比例，國際資金陸續流入A股，但2019年來看，外資大幅買超台股2442億元，是3年來最高，顯示台股受到影響不大。

他也表示，大陸金融狀況持續緊張，降準多次目的是供應大陸內部資金及企業經營資金營運，大陸地方債、公司債持續上升，而台灣國內存款超過40兆元，資金相當充裕。

台股去年漲幅達23.3％，市值也達36.4兆元，年成長24.2％，本益比隨著股價上漲達19.8倍，殖利率略降為3.8％，但過去5年台股殖利率都維持4％，屬於全球投資報酬率較高市場。

雖然外資大賺台股，但許璋瑤表示，不只是外資，扣除台灣50大型權值股之外的上市公司，去年上漲幅度逾2成，上市公司市值增加7.1兆元，很多雖被外資賺走，但內資持股比例佔比達6成，按比例算起來有4.3兆元，還比外資還多；此外，內資國內法人佔比約3～3.5成、國內散戶比例2～2.5成，台股上揚是全民受惠。

(時報資訊)