崇友(4506)長期關注環保減碳、節能環境需求，旗下崇友文教基金會推出「攜手換換愛 點亮幸福燈」社福機構節能換燈計畫公益活動，攜手有汰換照明設備需求的社福機構免費進行LED節能燈組更換，目標首年更換千座LED燈組，不僅節省電費開支以符合節能減碳趨勢，透過走入鄰里溫暖關懷牽繫在地情誼，亦加強電梯安全知識推廣，與社福機構共同建立長期合作關係。也歡迎桃園、嘉義、台南等地有汰換照明設備需求的小型兒少社福機構與崇友聯繫接洽，期盼以崇友集團資源回饋社會，號召更多各地社福機構共同響應。

崇友總經理游本立表示，旗下電梯、維修保養業務在地化結合綿密，一直以來秉持著「服務在地」的精神，目前崇友全台維保電梯台數已超過36,000台，尤其超過8成的維保高續約率，與在地社區、大樓管委會等多年搏出來的感情，因此，除了致力打造集團整體營運永續經營發展，朝百年企業目標邁進，更重視回饋社會的企業責任，不僅是全台唯一推動各級學校及社區推廣電梯安全教育、亦開放崇友電梯教育訓練中心見學參訪。

游本立表示，為兼顧環境保護與節能減碳需求，從企業內部進行綠能環保措施，推動綠色採購、提高製程及產品能源使用的效率，包括提高環保物料的使用比例與增加回收率，由設計端強化低耗能配備、開發電力回生裝置研發，從生產端優化製程控管，減少生產機台空機時間及降低用電異常，更於2016年完成太陽能發電設備架設，每年平均可提供台電公司1,045瓩綠色電量，此次節能換燈計畫公益活動也更號召崇友內部企業志工與各地社福機構一同投入愛心行列，憑著崇友內部員工具備專業機電技術能力盡一己之力，目標第一年協助社福機構更換千組LED燈組，透過公益活動推廣電梯安全知識，在助人中肯定員工自我的價值。

(時報資訊)