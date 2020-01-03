新鉅科(3630)因客戶訂單疲弱，營收持續下滑，去年12月合併營收為2.23億元，月減幅度高達22.57%，為2019年3月以來單月新低，由於第1季為淡季，新鉅科預估，今年第1季比較辛苦，不過手機屏下指紋辨識鏡頭及3D感測鏡頭產品有機會成為推升公司今年業績成長動能。

相較於其他手機鏡廠去年第4季業績表現不錯，新鉅科因客戶訂單疲弱，營收自9月開始下滑，去年12月合併營收再下滑至2.23億元，月減幅度高達22.57%，年增66.98%，累計108年合併營收為34.71億元，年成長110.54%。

由於第1季為淡季，新鉅科表示，今年第1季會比較辛苦。

新鉅科近兩年將公司產品重心從遊戲機、NB等轉向手機鏡頭相關，包括：屏下指紋辨識、3D感測的TOF及前後置鏡頭，目前屏下指紋辨識等手機相關鏡頭佔公司營收比重約70%(屏下指紋辨識約佔60%，前後置鏡頭約佔10%)，光學塑膠面板約佔15%，非手機3D感測鏡頭等產品約佔15%，NB鏡頭佔營收比重已降至5%到10%。

新鉅科表示，手機屏下指紋辨識鏡頭及3D感測鏡頭等相關產品將成為推升今年業績成長重要動能，今年業績可望比去年好。

(時報資訊)