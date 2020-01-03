端坐在八卦山的彰化大佛，總讓人以為天長地久，其實大佛未屆花甲之年，卻已飽受漏水、落漆之苦，彰化縣政府爭取修復，文化部2年前核定補助，無奈沒廠商敢接招，流標9次，去年底總算標出，預計新春過後開工，2885萬元修復經費也是大佛面世以來首度大整修。

八卦山大佛是彰化地標，也曾是亞洲第一大，雖第一被拚過，仍是彰化最強「品牌」，彰化特產不忘印上大佛標章，Ｑ版大佛紛紛出爐，小尊大佛也是城市外交紀念品，還有年輕人以大佛黑人頭奉為「嘻哈」祖師，大佛面前辦街舞錦標賽，注入創意不斷，讓大佛永遠年輕。

走進大佛身，透過佛眼看望彰化平原曾是許多遊客難忘的體驗，但這座1961年落成、2002年登錄歷史建築的大佛，水泥化的「金剛不壞身」不止漆色掉落，內部建築也出現鋼筋裸露，壁癌等情形。

文化局長張雀芬表示，歷史古蹟修復刻不容緩，越拖問題越嚴重，積極奔走，去年底第10次順利開標，工程主要針對佛身外部塗層去除重漆、內部地坪除汙、外部裂縫修補、外部防水、蓮花座平頂防水、水泥牆滲漏改、石獅清潔維護、電氣、監視器、消防及照明等，總工程2885萬元，春節過後開工。

彰縣府表示，施工範圍為大佛主體及石獅，周邊的環境和大殿的參拜都不受影響，現場以圍籬作適度的隔離，預計工作300天，完工剛好是彰化大佛建成一甲子壽禮。

(中時 )