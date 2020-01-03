嘉義縣市師生助寒士吃尾牙，排出「30」隊形送祝福及溫暖。（廖素慧攝）

嘉義縣市高國中國小校長鼓勵學生捐款幫助寒士吃尾牙宴，送愛給弱勢。（廖素慧攝）

嘉義縣市109所高中職、國中、國小及幼兒園的學子，共捐出百萬元幫助創世基金會舉辦今年「寒士吃飽30」尾牙宴，3日學子們在興華中學排出「30」字樣，送祝福給弱勢家庭，還有小朋友寫卡片希望植物人不要放棄、再站起來。

創世基金會嘉義院區院長蕭●（「妤」的「女」改為「人」字邊）雯說，基金會為第30屆寒士吃飽尾牙宴及植物人常年服務募款，與嘉義縣市109所學校幼兒園，從去年9月提供萬餘個紅包集愛袋給學子，至今收到共約百萬元捐款，校長們及學生們的愛心，基金會非常感謝。

蕭●雯說，受到經濟不景氣影響，募款愈來愈不易，去年寒士尾牙活動有52校響應捐款約90萬元，今年109校捐款百萬元，是學子們5元、10元小錢積蓄下來，學子還畫祝福卡，為植物人加油，希望植物人不要放棄、早日站起來、活得長長久久，很感動。

蕭●雯說，預定募款350萬元作為寒士尾牙及植物人長年服務經費，目前募款已達到8成，尚有2成缺口待各界發揮愛心，寒士宴19日將在嘉義市舊燈會區辦110桌，認桌5000元或應急紅包500元，可洽詢送暖專線（05）2320578。

昨天興華中學校長郭義騰、民生國中校長陳明君、宣信國小校長黃金木等多校校長，帶領百名學子，齊聚興華中學操場，排出「30」隊形，送祝福給弱勢家庭及植物人。

(中時 )