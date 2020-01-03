曹媽媽應親友要求，拿出舊照片，訴說曹進平兒時、軍校時期種種。（翻攝畫面／王志偉花蓮傳真）

曹進平就讀中正預校時期。（翻攝畫面／王志偉花蓮傳真）

國軍黑鷹直升機烏來山區墜毀，生還的中將曹進平在滿身泥濘下，依然臨危不亂救人讓外界留下深刻印象。曹進平是花蓮玉里人，老家媽媽林淑女描述當下心情，「我就一直拜拜，請菩薩、祖先保佑我兒子」，確定曹進平脫險，曹媽媽說她就轉往跪在門口，看著上天：「老天爺，謝謝啊！」

54年次的曹進平，是花蓮玉里人，透過電視畫面，生還者通次室中將次長曹進平在滿身泥濘下，依然冷靜協助指揮調度，指引搜救人員搶救同袍，臨危不亂讓人留下深刻印象。住在玉里老家媽媽林淑女3日說，前天電視一直播著軍方空難事件，她慌了，家人雖然安慰，但她就一直跪在祖先牌位，口中唸著請菩薩、祖先保佑我兒子平安，「我跪著不起來，到了下午，看到電視也接到消息，曹進平，平安」。曹媽媽說他就轉身望著天空，謝謝天公伯啊。

曹進平的父親9年前過世，家中成員3男4女，曹進平排行老么，曹媽媽說感謝大家上天照顧他愛護他。曹媽媽也應到訪的親友要求，翻找舊照片，說曾進平從小喜歡釣魚，小時候很乖，讀書的時候很多人誇讚。

曹進平的國小同學呂先生受訪說，曹進平功課很好，可能因家境較苦，當年就報考中正預校。曹近平也是一個念舊的人。2015年教師節時，曾親手紙雕了一張卡片寄給他就讀花蓮縣玉里國小時的老師曾霖炳，動人文字中，感謝老師當年為他進中正預校就讀作保，也才有今日的他。

「他就是那麼念舊的人」，呂先生證實的確有此事，有一回，在玉里相遇，即將升任中將，曹進平當面邀他北上觀禮，國小同學仍有如此情誼真的很感恩啊。

歷經黑鷹浩劫，呂先生說，曹進平受國家栽培，這次，過了難關，是我們的英雄，希望他能繼續為國家效忠。

(中時 )