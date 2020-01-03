不幸在2日空難中殉職的空軍少校參謀官黃聖航，根據現場傳回的照片，當救難人員找到沈一鳴的遺體時，黃聖航的雙手仍然緊抱著沈一鳴，救難人員研判，擔任參謀總長沈一鳴侍從官的黃聖航，應是在發現黑鷹直昇機的狀況不對時，不顧自己安危，上前緊抱著沈一鳴，企圖要以肉身保護沈一鳴，盡忠職守直到最後一刻。

2日黃聖航的胞兄接到噩耗時，立即由好友苗栗縣議員徐功凡陪同趕赴台北松指部，等候進一步消息，在等候的過程中，黃兄的心情真如坐針氈，度日如年，在確定黃聖航罹難後，黃兄與徐功凡的心情剎時間落入谷底。由於事前曾答應黃母要看愛子最後一面，所以在接到黃聖航的遺體後，黃兄立即將胞弟的遺體送回苗栗頭份田寮里的老家。

當黃兄與徐功凡等人在松指部等候消息時，看見現場傳回來的照片，發現黃聖航遺體被發現時，雙手仍緊抱著總長沈一鳴，救難人員研判，黃聖航是在最後階段仍奮勇以雙手環抱保護沈一鳴。

黃聖航遺體被運回苗栗後，黃兄的孩子在門口持香跪迎，高喊「叔叔回家了！」場面悲戚。包括民進黨立委候選人徐定禎等苗栗當地政界人士，3日上午陸續前往黃家致哀。

(中時 )