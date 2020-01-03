選戰進入最後衝刺階段，國民黨高雄市立委第五選區候選人黃柏霖大打親情牌，競選團隊推出一支感人肺腑的短片「蓮藕阿嬤的懇託」，想讓更多民眾看到黃柏霖不只是在工作上努力為民服務，還是一位充滿正能量相當孝順顧家的兒子，希望藉此得到選民認同與支持。

在短短3分鐘的影片中，完整詮釋黃柏霖從小就對於家庭無怨無悔在付出，影片主角「蓮藕阿嬤」是黃柏霖的母親，訴說著黃柏霖其實家境並不富裕，這一路走來其實遇到相當多困難，但他並沒有就此放棄，更將悲憤轉化為正能量，解決任何難題。

自從爸爸過世之後，家裡靠著母親賣蓮藕茶獨自扶養四個小孩，其中黃柏霖從小相當懂事，每天起一大早靠送報紙賺一些零用錢來分擔家計，晚上怕媽媽太辛苦還會幫忙顧店，看著黃柏霖每天東奔西跑媽媽相當捨不得，更在影片中哽咽落淚。

蓮藕阿嬤表示，雖然家境不好，但蓮藕茶一賣就賣了40多年，多虧有這幾個小孩幫忙才能賣那麼久。黃柏霖從小就很懂事，雖然賣蓮藕茶只是小本生意，他自己常常省吃儉用，為的就是讓兄弟姊妹及小孩可以出國接受更好的教育，他認為教育是目前非常重要的議題，所以他才會那麼注重這個環節，推動科丁教育及志工課程，希望台灣可以更進步。

(中時 )