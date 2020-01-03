今年屏東縣選舉人數，在總統副總統、全國不分區立委，及立委第一選區、第二選區都比4年前減少，反而是平地原住民及山地原住民立委逆勢增加。第一選區大票倉為屏東市及內埔鄉，第二選區則為潮州、萬丹、東港、新園等鄉鎮。

根據屏東縣選委會統計，今年屏東縣總統副總統選舉人數68萬8793人，全國不分區立委68萬8855人，立委第一選區32萬3633人，立委第二選區31萬7010人，山地原住民立委4萬2651人，平地原住民立委3523人。

和4年前比較，屏東縣人口減少2萬2240人，影響今年立委席次減少一席。選舉人數以第二選區減少1355人最多，第一選區減少794人；相較之下，山地原住民選舉人數增加1568人，平地原住民增加353人，顯示屏東縣原住民人口不減反增。

各鄉鎮立委選舉人數，第一選區以屏東市16萬1429人為最大票倉，其次為內埔鄉4萬4893人，屏北的里港、高樹、鹽埔、長治等鄉都有2萬人以上；第二選區潮州鎮4萬3624人、萬丹鄉4萬1946人、東港鎮3萬7859人為主要票倉，新園、恆春、枋寮等鄉鎮都有2萬人以上。

屏東縣是山地原住民的重要票倉，占全台選舉人數1／5，其中三地門、瑪家、來義等鄉都是5000票以上的大票倉；平地原住民選舉人數以滿州鄉1112人最多，其次為屏東市561人。

(中時 )