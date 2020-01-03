利稻小熊意外逃脫。（資料畫面／楊漢聲台東傳真）

台東林管處目前在特有生物研究保育中心低海拔試驗站照養廣原小熊及利稻小熊，1月2日中午為兩隻小熊進行進入野訓場前的健檢時，發生利稻小熊逃出籠舍意外，相關人員已於周遭放置誘捕籠與食物，全力監控搜尋。此外，由於該地屬山谷封閉地形且無鄰近村落，請民眾不必過度擔憂。

2日中午，醫療、照養團隊正為廣原小熊進行健檢及安排進入野訓場，當廣原小熊順利進入野訓場期間，利稻小熊趁機破壞加固的鐵網跑出籠舍。

特有生物中心、照養團隊及台東林管處發現後，立即啟動誘捕機制，廣設誘捕籠、設置紅外線監視影像即時回傳系統及24小時全程排班監控搜尋。透過佈置利稻小熊喜愛的蜂蜜、特調小熊粥等食物，吸引小熊接近籠舍或誘捕籠，希望盡快尋獲利稻小熊。

台東林管處強調，目前照養團隊已全數動員，該照養團隊成員先前亦有照養南安小熊經驗。據特生中心工作人員表示，當天傍晚目擊疑似利稻小熊的身影出現在熊舍下方草叢，推測小熊仍在籠舍附近行動。

林管處特別呼籲，因利稻小熊無主動攻擊性，如有民眾發現，請勿驚慌，並請即時通報特有生物保育研究中心低海拔試驗站，電話04-25911709。在尚未確認狀況前，也請民眾切勿前往該區域山區，避免驚擾及影響搜尋作業。同時特生中心低海拔試驗站也已向當地派出所通報，請警方於必要時協助當地秩序及安全維護事宜。

(中時 )