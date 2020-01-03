出生於俄羅斯，成長於烏克蘭，20歲便移居北京的阿蓮娜．奧拉繡克（Alëna Olasyuk），在北京生活了10多年，並開始使用中國的墨水、俄國的鋼筆作為創作元素，開啟她的當代水墨藝術挑戰，儘管在大陸創作水墨難免面臨傳統壓力，但她自在地說：「所以我創作的是當代水墨，打破規則。」

成長於烏克蘭，又在很年輕的時候就到北京生活至今，中文流利的阿蓮娜認為自己也算是北京人，北京的建築、空間、生活都讓她吸納為創作，而童年在俄羅斯鄉間的老家、森林，也同樣在她的創作基因中，她以黑和白為作品的主要色彩，以邏輯的、幾何的線條展現自己的思維，阿蓮娜表示：「我其實就是畫自己所感受的、思考的，在黑和白之間，在極端之間想找尋平衡。」

首次來台的個展《黑白之間》近日於新苑藝術開展，結合了東方的禪意與西方的結構和秩序，阿蓮娜的作品被評價為「介於俄羅斯構成主義藝術和中國國畫藝術之間」，在一系列黑色為主視覺效果的畫面中，《恐懼》系列在黑中以各色線條展現明亮，讓觀者從不同角度看有不同的變化，阿蓮娜強調：「對我而言黑色並不負面，很多人覺得黑色太沉重，但我覺得黑反而是正面的。」以極簡和單色調來面對存在各種恐懼的社會，她認為黑反而象徵著新的開始與發展。

《他．她》系列，亦是以墨色和線條來展現思維，阿蓮娜認為剛毅、柔軟，均可同時存在於男性與女性，以此系列作品突破傳統刻板印象；她的作品看似二維，卻以線條紋理展現立體感，她自言每在創作時其實是放空並專注於線條上，每日規律地花6到8小時作畫，如同修行般與自己對話，她表示自己喜歡鋼筆、線條與墨水所展現的觸感與色澤，在複雜與簡單之間取得和諧，也是自己最大的療癒。

(旺報 )