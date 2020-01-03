土耳其國會2日壓倒性通過決議，授權政府對利比亞派兵，導致利比亞局勢升溫。美國總統川普同日晚間隨即與土耳其總統艾爾多安通電話，批評外國干預，讓利比亞局勢複雜化；俄羅斯、埃及亦發布聲明表示擔憂。利比亞國民軍隨即於推特上呼籲民眾自行武裝，以抵禦土軍、保護祖國。

土耳其國會召開特別會議辯論出兵議案，最終以325票贊成、184票反對通過決議。根據議案內容，土軍在利比亞的部署時間為1年，政府將決定出兵時間及部署軍隊範圍。土國認為，利比亞局勢威脅其利益，派兵有助避免難民大規模湧入土國，並可防止形成有利恐怖組織和武裝團體的環境。

艾爾多安在議案通過後與川普通電話，討論美土關係與區域問題。除了利比亞問題，二人亦談及敍利亞局勢，同意有必要緩和伊德利卜省的衝突。

俄羅斯國家杜馬國際事務委員會主席斯盧茨基指，軍事干預不是解決利比亞危機最有效的選項，俄方支持以外交途徑解決；埃及政府則譴責土耳其的出兵決定。

(中時 )