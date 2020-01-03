美國論壇Reddit近日一篇文章指出，作者在使用谷歌智慧音箱Google Nest Hub連動家裡的小米監視器時，卻出現別人家的畫面。之後谷歌也發現這項嚴重漏洞，緊急停止小米產品與谷歌系統的連動。

作者指出，自己在元旦的那天，打開家裡的谷歌智慧音箱Google Nest Hub想查看工作室的情況。這台谷歌推出的智慧音箱連接了一台小米的智慧攝像頭，但當他打開畫面時，卻出現陌生畫面，畫面中沒有顯示他的工作室的情況，而是出現非自己家廚房的實時畫面，然後他又反復進行了多次測試，每次都出現不同的畫面，有時候顯示了一個熟睡的嬰兒，有時候看到正在玩玩具的小孩，就是沒有他要看的工作室情況。

消息一出，不少人都很震驚，有網友擔心，其他人是否正在從自己的相機中獲取影像，並認為這是一個非常大的安全問題。

一家外媒9to5google估計，這很有可能是一個網路視頻緩存的問題，導致用戶可以看到其他人的訊息，之前遊戲平台Steam也出過類似狀況，登錄後能看到其他用戶的界面。因此也有網友認為，這看起來像某種緩存錯誤，很可能是Google系統的問題。

另一家外媒Android Police推測，可能是小米的攝像頭遭到了駭客的攻擊，因為顯示的內容不是動態影像，而是靜止的圖像。因此可能是駭客正在進行測試，而用戶無意間打開攝像頭，發現了黑客的行為。

但谷歌不願意冒險，發聲明表示，「我們已經意識到了這個問題，並正在與小米聯繫以進行修復。同時，我們已經禁用了Google設備上的小米設備集成功能。」

(工商 )