香港示威活動持續，打擊零售業，零售額連跌10個月，2019年11月零售額較上同期大跌23.6％，但跌幅較10月略收窄，跌幅亦少過市場的24.6％。

港府統計處公布，11月零售業總銷貨價值的臨時估計為300億港元，年跌23.6％，跌幅較上月修訂估計下跌24.4％，略為收窄。

扣除價格變動後，11月零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌25.4％，跌幅亦較10月修訂估計下跌26.4％，略為收窄。

2019年前11個月，零售業總銷貨價值的臨時估計下跌10.3％；零售業總銷貨數量下跌11.4％。

政府發言人表示，零售業銷售在11月繼續大幅下滑，因社會事件變得極度暴力，對與旅遊及消費相關的活動構成非常嚴重的干擾，並進一步打擊消費氣氛。

發言人稱，零售業的短期前景繼續取決於社會事件如何發展。因此，停止暴力行為，恢復社會秩序，對零售業以至整體經濟的復甦至為重要。

11月年比看，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷貨價值大跌43.5％；服裝下跌31.9％；藥物及化妝品下跌33.4％；百貨公司貨品下跌32.9％。

(工商 )