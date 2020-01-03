蔡總統視導 參謀總長辦公室與衡山指揮所首次入鏡

國防部今天公布總統蔡英文稍早視導國防部及國軍聯合作戰指揮中心（即通稱衡山指揮所）的影音檔，影片中首次公開蔡總統視導參謀總長辦公室，以及國軍合作戰指揮中心首次進入鏡頭。不過，由於保密要求，畫面只有蔡總統講話與陪同的國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發，作戰指揮中心的現場配置與設施被列為機密，因此指揮中心入鏡的只有蔡總統座位上的麥克風與桌上小螢幕，其他與戰情指揮相關的布置與設備並未在鏡頭中曝光。

從國防部發布的影音首先是蔡總統進入參謀總長辦公室，導引軍官介紹了總長辦公室行政區與會議室，還說明了掛於牆上的戰機照片內容。導引官員稱，辦公室左右各有大型螢幕，都是參謀總長用以掌握海空情的主要設備。此外蔡總統還參觀了行政工作區與其他安全人員的工件區。

導引官員向蔡總統介紹參謀總長辦公室。（圖／國防部影音截圖）

在進入國軍聯合作戰指揮中心時，現場導引軍官向總統介紹指揮中心的概況，但這段介紹因涉及指揮中心設施，公布的影音檔做消音處理，影像也只有蔡總統講話畫面，除蔡總統講話時的麥克風與桌上的小螢幕之外，未曝光聯合作戰指揮中心其他配置與設施畫面。

陪同蔡總統進入聯合作戰指揮中心的官員包括國安會秘書長李大維與國部長嚴德發，蔡總統在講話中特別強調「三個確保」：包括務必確保軍心民心穩定、務必確保台海周邊安全、務必確保裝備檢整完善。

做為我國戰時指揮中心的國軍聯合作戰指揮中心簡稱「衡山指揮所」，隨時由三位副參謀總長輪流駐守，除非緊急狀況，否則總統及參謀總長並不會進駐，而我國另一座戰時提供包括總統、政經首長進駐指揮的「圓山指揮所」就在一旁。

衡山指揮所是戰時軍事指揮中心，整體設計比照美軍華府戰時指揮所規格，連核子攻擊的防護都考量在內，具有防8級地震以上的抗震能力。指揮所建於民國67年目前已是高科技數位化的戰情指揮中心，內部有超大液晶螢幕，隨時可以看到對岸機艦的動態。不過由於保密需要，這次蔡總統進入衡山指揮所並未讓指揮所的主要設施與布局曝光。

(中時電子報)