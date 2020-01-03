砷化鎵（GaAs）晶圓代工廠宏捷科（8086）3日公布2019年12月營收、達2.67億元，刷新47個月新高紀錄，年成長持續呈倍增、約1.45倍，也較11月更上一層樓、月成長達2.89％，主要由於客戶需求大幅增加所帶動，2019年第四季營收攻頂，全年營收22.06億元，年增20.15％。

業者指出，2020年迎接手機「機海」來臨，市場對5G手機寄予厚望，然先前一度傳出「5G手機出貨量下修至2億支」的雜音，不過，法人指出，5G發展初期在各地區基礎建設建置程度不一下，4G的使用仍為大宗，預估4G手機在2020年仍至少有12億支以上水準，因此，PA（功率放大器）用量仍將持續維持高檔，對相關供應鏈來說，持續為業績成長強勁動能之一。

宏捷科持續拉升產能，先前單月8,000片，目前已接近10,000片，而擴增廠房計畫持續進行中，依據時程表規畫，第一階段產能擴充落於2020年第四季，總產能將達15,000片，第二階段於2021年，總產能將達22,000片。擴增廠房後總產能預計可達32,000片，後續將依據市場情況進行產能調整，以符合客戶需求。

5G與VCSEL（面射型雷射）應用起飛，是宏捷科備受市場期待的兩大成長動能。法人指出，宏捷科5G PA目前已有與美商平台合作，預期再幾個月後出貨；而VCSEL最重要的就是bottom emitting（背面發光），宏捷科可直接結合wlo（雷射準直鏡）做成模組一起出，對客戶而言可節省很多成本，是為一大優勢。

(工商 )