上周日(12/29)中天《我耳邊的糖果》揭曉李準基的糖果「BunnyBunny」真實身份就是女神「朴敏英」，令粉絲又驚又喜，拍手稱讚：「男神女神CP太完美了！」她更在節目中首度公開從未曝光的閨房內部，自然展現在家輕鬆的一面，穿著居家服化身料理大廚，一展做菜好手藝，與李準基來場「料理大戰」。

她做起菜來氣勢不輸專業廚師，熟練又沉穩，沒想到在最後調味時卻將食醋當成白酒，自己都哭笑不得，不敢相信失誤，下廚的氣勢與呆萌的反差也電倒眾多電視機前的觀眾，更令男粉絲不斷揮手爭搶：「我要把女神娶回家！」

她首度在節目上卸下鏡頭前的形象，毫不隱藏的說出自己的心聲：「不知道從何時開始總是保持警戒心，遇到新緣份更是害怕不敢靠近。」喊話希望能夠遇見不用說太多話也能懂自己的人。難得真性情說出內心話的她，讓粉絲聽得心疼，也貼心留言給女神：「我們會永遠陪伴妳！」希望大家的溫暖能讓女神不害怕面對所有事情。

她透露剛接到節目邀約時非常興奮，卻也伴隨著不安，身旁朋友得知消息後也紛紛虧她：「該來的終於來了！」她也在節目專訪中不經意透露：「出道10年多來隱藏的秘密藏不住了…」話未說完，吊足粉絲胃口。節目內容請鎖定中天綜合台每週日晚間10點《我耳邊的糖果》。

(中時 )