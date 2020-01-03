陳謙文在《女兵日記》中以帥氣斯文形象擄獲許多女粉絲，日前舉辦首場售票演唱會，他大享齊人之福，邀來女神小嫻、楊小黎擔任嘉賓，兩位嘉賓在陳謙文眼裡都是「女神級」的人物，一位跟他在戲裡「床戰」好幾回，另一位不但同月同日生又是鄰居，還常「溫馨接送情」，關係匪淺！更巧的是，3人正巧都是雙魚座，陳謙文笑說：「當天等於有『六條魚』，讓台上當場變成『水族箱』，超級水！」兩位女神更分別「進貢」補品枇杷膏，讓他開唱當天宛如古代皇帝般左擁右抱，豔福不淺！

陳謙文出道滿十周年，原本當初因為參加歌唱比賽奪冠而踏入演藝圈的他，對歌手身分難以忘懷，從去年開始至今接連發了五支單曲，決定趁此機會舉辦演唱會答謝粉絲的支持。在《女兵日記》中與陳謙文有段曖昧情誼的小嫻，為陳謙文送上潤喉聖品枇杷膏及健身器材，希望他能繼續發行更多動聽的好歌，並以強健的體魄迎接未來無限的可能及挑戰。

陳謙文和小嫻同月同日生，連住的地點也在同一區，好默契的兩人更在沒有約好的情況下巧穿情侶裝，兩人另一同在台上回憶，拍《女兵日記》時，工作忙碌的兩人常常一起開著車，台北、屏東兩邊跑，常常為了趕路，感覺到車都快要解體，但也因此培養革命情感。

陳謙文（左）和小嫻因戲結緣。（星火映畫提供）

陳謙文日前舉辦個唱。（星火映畫提供）

(中時 )