蔡衍明愛心基金會與國立聯合大學合作，舉辦「公益青年送愛下鄉趣」2020春節慰問頒贈活動。（巫靜婷攝）

蔡衍明愛心基金會感謝聯合大學支持，由副執行長彭澤惠（左）頒贈感謝狀，由校長蔡東湖（右）收下。（巫靜婷攝）

蔡衍明愛心基金會3日會同國立聯合大學學生，到苗栗縣公館、銅鑼地區慰訪3名高齡弱勢長者，贈送紅包、物資，開心話家常。（巫靜婷攝）

蔡衍明愛心基金會3日會同國立聯合大學學生，到苗栗縣公館、銅鑼地區慰訪3名高齡弱勢長者，贈送紅包、物資，開心話家常。（巫靜婷攝）

蔡衍明愛心基金會「公益青年送愛下鄉趣」，與國立聯合大學合作，舉辦2020春節慰問頒贈活動，3日由基金會副執行長彭澤惠帶領課長周哲仁、江曼華，會同聯大學務長林本炫及學生，抵達苗栗縣公館、銅鑼等2鄉鎮，拜訪3名弱勢高齡長者，分別致贈5000元紅包及物資，祝福長者過好年。

自2017年中秋節起，聯合大學加入蔡衍明愛心基金會「公益青年送愛下鄉趣」活動，迄今已有2年半，基金會副執行長彭澤惠表示，與聯合大學深入社區關懷弱勢期間，共捐贈了312萬元，幫助苗栗縣624戶弱勢家庭，感謝校方支持、學生們熱情參與，讓活動辦得有聲有色。

彭澤惠說，董事長蔡衍明致贈紅包慰訪，雖然僅有5000元，但對於弱勢家庭是實實在在，很有意義的禮物，一方面希望他們感受到同學們的愛心，另一方面也感受社會給予的溫暖，藉由小小的紅包，讓弱勢家庭開開心心過新年。

基金會感謝聯合大學支持，3日頒贈感謝狀由校長蔡東湖收下，蔡東湖表示，國立大學資源來自國家，更應致力資源分享，愛心入鄉活動對於苗栗縣的長輩幫助很大，學生隨同基金會入鄉關懷弱勢，有著正面的意義。

擔任活動志工的張姓同學說，自己住在東勢郊區，知道偏鄉有許多獨居老人，以前就常陪同父母到山裡探訪朋友，得知學務處辦理送愛活動，剛好有空就來當志工，發現獨老們的生活大同小異，很需要幫助，而自己有空也會帶東西去拜訪他們，用樂觀、外向的態度，發揮「老吾老以及人之老」的精神。

(中時 )