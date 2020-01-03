農曆新年將至，adidas攜手NBA火箭隊知名球星「大鬍子」哈登(James Harden)打造春節盛宴，推出adidas Harden Vol.4新春特別鞋款，以現代風格融合復古元素，為傳統新年打造新穎風格。正逢佳節，James Harden也穿上應景喜氣大紅色的Logo上衣，腳踩Harden Vol.4新春特別鞋款，象徵新的一年也能虎虎生威，橫掃全場！

adidas新春系列設計以東方宮殿和傳統服飾為靈感發想，汲取象徵好運吉祥的靈獸及花卉，打造海陸空三種意象。以鯉魚搭配蓮花、老虎結合牡丹、仙鶴配上海棠，將傳統東方文化結合紅、黑、金三色，匯聚成三款新年主題印花，注入旗艦鞋款。

其中Harden Vol.4籃球鞋款以多層次拼接鞋面搭配奢華紅黑金三色呈現，鞋底使用帥氣紅黑雙色拼接，鞋後跟則以「花中之王」牡丹花圖樣與金色哈登Logo點綴，牡丹花的霸氣雍容呼應哈登場上稱霸的超強得分力與場下獨特的時尚品味，揉合東西設計元素，為新年開拓新氣象。

adidas Harden Vol.4現已上市，欲瞭解更多訊息請關注官方粉絲團：https://www.facebook.com/adidasBasketballTW/

Harden Vol.4新春特別鞋款造型相當符合農曆新年氣氛。(adidas提供/黃及人台北傳真)

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