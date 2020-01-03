北市中山分局為提醒民眾反詐騙，一改以往制式、硬梆梆的宣導手法，特別以平常忙碌於工作的女兒與父親間的溫馨提醒為題材，在新年前夕推出反詐騙形象微電影「要結婚了」，希望透過故事帶出預防詐騙的概念，民眾能多打一通電話關心家中長輩，就能降低遭詐風險。

影片中的女兒因平日工作忙碌，無法常常回家陪伴爸爸，但只要一休假就會回家與爸爸話家常，並準備豐盛的餐點。女兒發現爸爸身體有些不舒服，記憶也似乎越來越不好，近期因與男友決定要結婚了，心頭總覺得放不下，為了不讓爸爸擔心，除了許諾會經常回家外，也在冰箱上留下許多提醒字樣的紙條，讓爸爸覺得還有女兒貼心的提醒留著。

過幾天爸爸獨自在家，接到一通女兒救急的電話，女兒在電話裡說，因為發生車禍需要一筆錢賠償對方，希望爸爸立刻轉帳，因為女兒是最讓爸爸擔心的事，所以馬上答應，就在同時，爸爸注意到冰箱上的一個紙條，隨口詢問了一下，發現對方閃爍其詞，驚覺不妙趕緊掛斷電話，冷靜一陣子後才發現可能接到詐騙電話。

全片皆由中山分局員警擔任演出及策劃，運用親情元素作為影片題材，跳脫往例制式化的介紹詐騙手法拍攝方式，引入人物心理反應、內心世界為主導的影像表現，拍攝具有更細膩的故事情節，讓民眾觀看時產生感動共鳴。

中山分局表示，以「預防為先、偵防並重」的理念，發揮創意，以嶄新觀念及作法來向民眾宣導，不論遇到何種詐騙，皆應記得防詐三步驟「冷靜、查證、報警」，並撥打反詐騙165專線諮詢。

(中時 )