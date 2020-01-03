新北市第一選區橫跨6個行政區，幅員遼闊，國民黨候選人洪孟楷投入選戰以來勤跑基層，踏遍每個角落，平均每兩天車子就要加一次油，選前100天里程數更累積超過1.7萬公里，接近繞行半圈地球的距離，他表示，「除了要盡力握遍每雙手，更要聽見每位民眾的聲音。」

洪孟楷指出，每個行程幾乎都親自到場，「每天早上6點就出門，晚上10點才回家，一天平均至少10幾個行程，最多更曾一天跑了30幾個。」

洪孟楷表示，每天跑行程的里程數，大約180、190公里，也曾一天多達350公里，選前100天至今，更已累積超過1.7萬公里，「自己雖然不嫌累，但是團隊同仁跟駕駛很辛苦，非常感謝他們。」

由於選區範圍實在太廣，洪孟楷也透露跑行程時的小秘訣，將選區以淡水河劃分，盡量把同一側的行程安排在同日，藉此達到最高效率，不過他也表示，「有重要的行程，不管再遠，該跑就是要跑，民眾都希望能看到候選人親自出現。」

洪孟楷也笑著說，曾有一位阿伯透露，一天見到他4次，「早上站路口遇到，下午在節目上看到，傍晚掃街時再遇到，最後回家打開電視又看到。」對此洪孟楷表示，這對他就是最大的肯定，未來上任後一定會秉持這份熱情，「讓民眾看得到人、找得到人，全力為地方服務。」

(中時 )