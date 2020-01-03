國內最大基金平台基富通3日公布新年優惠專案，並加入「手續費率戰局」！基富通表示，為嘉惠廣大投資人，全平台自1月6日起全年債券、配息、平衡基金全面單筆0申購手續費。

目前基富通平台銷售近3,500支基金商品，逾40個基金系列，產品線最齊全的基金平台，基富通表示，去年基富通平台上的客戶人數倍增，更突破10萬整數關卡，目前客戶數已經突破12萬人，且仍持續穩定成長中，值得一提的是，在去年基富通執行的「好享退-全民退休投資專案」引起民眾對退休準備的關注後，也讓愈來愈多民眾知道自主投資並提早做退休準備的重要性。

基富通董事長林修銘指出，基富通的政策任務之一就是做到普惠金融，在客戶人數快速成長下，為了讓更多投資人展開自主投資，基富通在新的一年開始之際，便推出「皆大歡息」全年單筆申購0手續費優惠，0手續費基金也以國人最愛的配息型、債券型及平衡型基金為主，凡1月6日至12月31日申購這些基金，都可享有單筆申購0手續費優惠，且優惠為全年度，優惠期間拉長下，不論什麼時候想投資都可享有該優惠，也讓投資更加彈性。

林修銘認為，國人退休準備不足，及早開始投資才是解決之道，基富通為國內最大基金交易平台，不論產品數或客戶數都居市場之冠，這次推出全年度的重磅優惠也是希望加速推動全民自主投資的意識。

基富通總經理黃致淵表示，基富通自去年11～12月推出全站配息及債券型基金單筆0申購手續費優惠活動，獲得投資人廣大的迴響，申購量亦出現明顯的成長。經過去年全球投資市場的持續創高，市場投資氣氛也維持正面態勢，此時祭出全年度的投資優惠，讓投資人在新年布局之際的布局就從節省投資成本開始！

(工商 )