東森（2614）旗下轉投資東森購物，2019年1～12月合併草莓網營收年成長22％，達204億元，衝破200億大關。全通路整體業績表現亮眼，主要歸功於東森成功整合全集團資源力推東森幣奏效，東森幣自發行來成效斐然，也令同業紛起效尤，東森幣也儼然成為目前所有零售、電商通路業者群中發行量最大的「幣王」地位。

東森購物自2018年8月開始發送東森幣，累積至2019年12月31日為止，17個月共發行超過54億東森幣，其中有28億已被使用，使用率逾53％，是目前所有台灣發行的電商幣當中發行量最高的錢幣，東森幣1元等同現金1元，不僅可以消費時折抵使用，還能在東森購物APP上玩遊戲和抽獎，受到廣大東森購物會員們的喜愛。

東森幣為全面提升東森購物會員服務而發行，是目前虛擬通路最早發行的貨幣。綜觀分析，在東森幣助攻下，東森購物在2019年會員成長和業績上大有斬獲，主要原因有二：（1）全通路會員成長新客及舊客甦醒達9.3％，其中VIP成長占30％。（2）提高回購率，由過去使用比率8.9％提升為10.8％。

發行前購買件數由1,078萬件躍升至發行後1,353萬件，增加26％。東森購物董事長王令麟表示，東森幣推出迄今，東森購物的訂單數成長19％、件數成長26％、營業額成長33％、折抵金額成長56％。

2019年11月VIP會員人數為43.4萬，與去年2018年同期33.4萬相比，大幅成長30％。東森購物VIP人數累計至2019年11月份總計為43.3萬人，共創造125.8億消費金額，佔全通路營收73.5％，無論人數與營收都創下5年以來的新高，東森幣居功厥偉。展望未來，集團期在2024年整體營收目標達1,300億。

而東森幣取得方式也相當容易上手，（1）會員生日時，即可領到東森購物貼心為會員準備的東森幣生日禮金。（2）會員購物立即回饋:今年正值東森購物的20週年慶，東森購物也推出超值優惠的東森幣大回饋活動，即日起至2020年1月31日前在東森購物各通路消費，最高可享回饋20%東森幣，買越多送越多。（3）加入東森直銷網連通會員，立即可得500元東森幣。（4）下載東森購物APP各種線上奪寶遊戲，讓會員一邊玩遊戲，一邊賺到飽飽的東森幣。

東森購物呼籲消費者別讓自己的權益睡著了，無論是生日會員禮或是消費回饋所得的東森幣，都同樣等值現金，東森幣在手，不妨趁著東森購物20週年慶超值回饋20％，多買多得，可採買日常所需用品，挑選犒賞自己或致贈親友的拜年禮物，都能享有折扣優惠和超值回饋。

東森購物20年來始終不變的是東森嚴選，一直在變的是不斷追求創新。東森購物目前除了原有的電視、型錄、電話行銷、MOD、APP、OTT等，東森集團近年也更積極發展多元通路，包括併購自然美、草莓網、寵物雲，不僅帶動東森聲量往上再提升，各通路之間的資源整合對於東森幣的推行也都發揮加乘效果，並透過大數據支持，強化線上線下導客，量身打造強化與會員之間的溝通，不論透過APP、EDM、簡訊和廣告等，皆能清楚精準的針對消費者需求傳遞訊息。

東森購物未來營運重點將放在線下，慢慢建立起東森生態圈，在各通路會員相互引導下，將東森幣由線上推廣到集團各線下東森自然美、寵物雲等實體店面使用，結合線上線下成功導客，提供更多、最好的服務給消費大眾。

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