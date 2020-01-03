大汽電（8931）近年投入綠能事業，在桃園環保科技園區設置桃環科廠一座，打造高品質、高科技的廠房與設備，用以回收廢棄物，再使用高科技製程讓廢棄物能回收再利用。

此外，台汽電（8926）彰化彰濱太陽光電工程已舉辦啟用典禮；台電台南鹽田150MW太陽光電案進行中；旗下鑫光電能5MW屋頂型案場已掛錶發電；星能股取得烏山頭水庫水面型光電（約13MW）開發權，正辦理籌設許可中。

大園汽電在大園工業區內建置總長超過10公里的蒸汽輸送管線，提供能資源整合服務的廠商有66家，且持續擴增中。

大汽電表示，在大園工業區，大園汽電是最大的能資源整合中心，配合經濟部持續推動循環經濟政策，未來發展策略將藉由垂直整合再生資源廠與新設第二套汽電共生機組，將大園汽電打造成區域性大型能資源循環中心，發揮廢棄物處理與供應電力蒸汽的綜合效益，以實質強化經營體質。

台汽電旗下星能股已承攬台電示範風場陸域管排土建工作及上緯海洋竹南離岸風電陸域輸變電電纜工程；台汽電承攬丹麥離岸風電開發商沃旭能源之離岸風電陸上變電站統包工程，也復工執行。另星能股規畫興建再生能源運維中心，爭取相關離岸風電工程及運轉維護商機。

台汽電表示，100％轉投資之台汽電綠能也取得再生能源售電業執照，將積極拓展再生能源售電商機。星能股已取得彰化11MW（3.6*3）陸域風電籌設許可並設立星寶電力公司，施工許可申請中。清水地熱發電廠興建案也進行建廠準備工作。

(工商 )