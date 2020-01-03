民代利用節餘款濟弱勢 18:382020/01/03 中時 許素惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 雲林縣虎尾鎮民代表會主席林嘉弘（右五）利用節餘款，號召代表同仁濟助弱勢。（許素惠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 雲林縣虎尾鎮民代表會寒冬送暖送白米。（許素惠攝） 里長們協助發送弱勢白米。（許素惠攝） 雲林縣虎尾鎮民代表會寒冬送暖送白米，工作人員忙著將物資搬上車。（許素惠攝） 雲林縣虎尾鎮民代表會主席林嘉弘利用節餘款濟助弱勢，結合民間募集了大批白米，3日委由各里長發放給轄內低收入戶及邊緣戶等。 副主席陳樹泉，代表戴清吉、黃貴香、王淑卿、李政峰、林武正、王彥量、李素娥、陳明聖、王清煌、周世龍、陳慶芳、虎尾鎮長丁學忠等共襄盛舉，林嘉弘表示，因為經費有限，幸民間企業與社團贊助，才讓濟助家戶更多。 林嘉弘期許能在新一年的開始，為鎮內需要被關懷家庭及弱勢家庭略盡一份心力，並祈能發揮拋磚引玉的功效，讓更多有愛心的朋友能夠投入關懷社會的行列。 (中時 ) #民間 #關懷 #家庭 #民間企業 #經費 也許您會感興趣 推薦閱讀 美艦數瘦身 專家憂防衛營養不良 04:102019/12/30 焦點新聞 玉山金連續8年愛心義賣 捐助關懷學童專案 19:092019/12/30 財經 玉山金愛心義賣 關懷弱勢兒 04:102019/12/31 金融．稅務 78歲嬤市場暈眩直冒汗 貼心警守護到家 09:472019/12/31 社會 嘉義市長黃敏惠：市區鐵路高架化逾38億經費 請中央全額負擔 18:412019/12/31 財經 井仔腳鹽田送夕陽民間續辦 太陽賞光露臉出大景 19:102019/12/31 生活 吳志揚促速定經費分擔比例 04:102020/01/01 地方新聞 第一銀行歡慶120週年 溫馨送愛9年不間斷 17:212020/01/02 財經 擴大企業社會責任 順天環匯關懷在地和弱勢 04:102020/01/03 產業．科技 台中議長張清照爭取經費 建國國小操場跑道全新啟用 11:532020/01/03 生活 社會熱門新聞 台中南屯貨車拖板車相撞 一男一女當場死亡 - 社會 醫界女神不倫帥人夫做了19次 40張鹹濕照正宮看完氣炸 - 社會 失事黑鷹坐滿將官正常嗎？網嘆：坐太多怕被嗆 - 社會 黑鷹失事五星殞 30年前鬼月墜機事件詭異巧合多 - 社會 女大生羞羞「玩起來」不關門 快登頂驚見媽媽站門口... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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