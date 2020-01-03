雲林縣虎尾鎮民代表會寒冬送暖送白米。（許素惠攝）

里長們協助發送弱勢白米。（許素惠攝）

雲林縣虎尾鎮民代表會寒冬送暖送白米，工作人員忙著將物資搬上車。（許素惠攝）

雲林縣虎尾鎮民代表會主席林嘉弘利用節餘款濟助弱勢，結合民間募集了大批白米，3日委由各里長發放給轄內低收入戶及邊緣戶等。

副主席陳樹泉，代表戴清吉、黃貴香、王淑卿、李政峰、林武正、王彥量、李素娥、陳明聖、王清煌、周世龍、陳慶芳、虎尾鎮長丁學忠等共襄盛舉，林嘉弘表示，因為經費有限，幸民間企業與社團贊助，才讓濟助家戶更多。

林嘉弘期許能在新一年的開始，為鎮內需要被關懷家庭及弱勢家庭略盡一份心力，並祈能發揮拋磚引玉的功效，讓更多有愛心的朋友能夠投入關懷社會的行列。

(中時 )