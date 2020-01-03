黃姓男大學生在交友軟體上佯裝女性、騙取同班男同學的裸照並勒索性服務，得逞19次。屏東地院依強制性交及猥褻罪判處72年10月徒刑，考量犯罪同質性及被告生命有限，合併執行刑4年2月。高雄高分院審理後維持原刑度，可上訴。

判決指出，黃男愛慕大學同班男同學，透過網路交友騙得對方裸照後要脅對方來租屋處提供性服務。自2016年10月底起至2017年3月止，黃男涉嫌19次用手撫摸、或用嘴含住男同學生殖器。除此之外，黃男還曾偷走男同學兩件內褲和鞋子。

後來，男同學拒絕再替黃男提供性服務，黃男憤而將裸照沖洗成9份資料、146張照片，2017年3月直接將資料放置於大學教室內，還將百餘張照片散置在男同學住處大門口前，供人撿拾觀賞。

學校老師發現教室內有男同學的裸照，立刻陪同男同學報警。黃男辯稱，男同學是他喜歡的類型，但男同學不喜歡他、很少和他講話，只好用這種方式跟對方相處。

屏東地院審理時認為，黃男有計畫性犯案，精神鑑定顯示其患有混合困擾情緒及干擾行為的適應障礙症，不影響其行為。原本依強制性交及猥褻罪、19次犯行判處其72年10月，但考量手段、罪責比例、雙方已和解賠償之後，判其4年2月，偷竊男同學內褲及鞋子部分依竊盜罪判15月。

黃男不服判決上訴且要求緩刑，高雄高分院認為，一審對強制性交及猥褻罪量刑已酌情減輕，此案情節重大，不同意緩刑。竊盜罪部分由於事涉小物，酌情減刑至4月，可易科罰金，全案可上訴。

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(中時 )