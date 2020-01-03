退休理財方案一般人都想到年老退休後生活及醫療費，但是完整人生退休規畫應是包括人生各階段目標例如買房、子女教育準備金，惟有各個階段理財目標，才會貼近年輕人，讓一般人更有感，因此，元大投信「ETF-AI智能投資平台」助投資人規畫一生理財計畫。

元大投信表示，如果有能力，每個人都希望可以工作之餘享受優閒的度假、更好的居住環境、讓子女有優質教育、創業一圓夢想。因此全面的理財需求應是含日常生活所需花費、子女教育費用、房貸費用等及退休之後現金流。這些需求分別有不同的特色，有的需要定期的現金流，每個月都會用到；有的需要資產累積，20～30年後才需要，因此每個人需要好幾套理財計畫同時運行，配合紀律並利用時間複利來放大。

元大投信指出，「ETF-AI智能投資平台」，投資人可以運用多空ETF進行短期波段操作。在主被動基金產品更有包含不動產、海內外股票、美國公債、投資等級債、新興市場債等配息或不配息（累積）產品線。交易機制上，一般定期定額計畫外，設計加減碼、停損停利、KD技術指標服務，方便投資人靈活操作；也有智能循環投資，讓投資人可以運用母基金較高配息特色，定期贖回投資另一檔子基金，之後將獲利滾回母基金的循環方式，達到資產累積。另外，協助投資人同時做好支出管理、基金投資計畫。

元大投信表示，為了讓沒有證券戶的共同基金投資人能方便開始利用ETF進行理財計畫，元大投信首推ETF連結基金，將「ETF基金化」，並且提供配息/不配息級別彈性。

舉例來說，投資人可在每月固定領薪日就存入薪資理財系統，先投資於新台幣貨幣市場基金，設定好每月支付房貸及必要性生活費的日期，系統會自動贖回至戶頭等待扣繳及領取，剩餘的資金即是「可投資金額」，每月定期定額參與投資在各種ETF連結基金或其共同基金。

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