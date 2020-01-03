農曆春節將至，不少父母面對年貨採買、發放紅包，以及過完年後的開學學費等大筆支出感受到壓力而苦惱。不少保戶用保單借款籌資，然保險業者表示，保單借款只能短期應急，要留意三件事才能避免權益受損。

民眾若有短期資金調度的急需，可動用手邊的保險單向所屬保險公司申請保單借款，元大人壽表示，只要符合申貸條件，撥款速度快，是短期資金周轉的便利工具。

元大人壽表示，保單借款具有免保證人、免手續費、手續簡便、撥款快速、隨借隨還、彈性運用等6大優勢，申貸管道多元，如臨櫃、專屬壽險顧問、郵寄、傳真、線上辦理等可依要保人的習慣及便利性自行選擇，審核完成後的次一營業日，就會匯入要保人帳戶。由於每家壽險公司申貸辦法不同，民眾申貸前應先了解相關規定，以利核貸撥款。

保單借款方便快速，雖可紓解短期緊急資金周轉之用，但元大人壽建議保戶應掌握保單借款3項注意要點，以避免損及保單權益。一、了解借款利率與利息計算方式，保單借款利率通常是以保單預定利率加碼1～2.5個百分點，但各家壽險公司還是會衡量保單資金成本及資金運用效率來訂定，借款前務必充分了解相關約定。二、當心未繳利息併入本金計算，孳生之利息如逾一年後之保單週年日經通知仍未清償，則利息將於保單週年日併入本金中以複利計算，造成借款利息變高，相當不划算。三、繳不出本息當心保單停效，當未償還之借款本息超過該保險契約當時保單價值準備金時，經書面通知仍未於期限內償還者，保險契約將依保單條款約定停止效力，一旦被保險人發生保險事故，保險公司將不理賠，喪失保險原有之功能，不可不慎。

元大人壽提醒民眾，由於各家壽險公司保單借款規定有所不同，申請保單借款前務必詳閱保單借款約定書，充分了解相關約定，並注意還款繳息時間，以避免繳了多年的保單保障失效。

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