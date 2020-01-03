美國電動汽車生產商特斯拉在其大陸網站宣布，在計入電動車補貼後，其上海工廠生產Model 3轎車基本價格下調16%，為29萬9050元人民幣（4萬2919美元）。

該款汽車原價為35萬5800元人民幣，本次調價部分歸因於2萬4750元的補貼，同時也是特斯拉在華銷售政策系列調整的一部分，其它舉措還包括調整汽車配件和家用充電設備的價格。

特斯拉已宣布，計畫從1月7日開始交付上海工廠生產的汽車。該公司在本周稍早表示，中國供應鏈的30%實現當地化，意味著一些汽車零件已經供應汽車生產。該公司同時表示，最晚在2020年底實現中國供應鏈的完全當地化。

特斯拉管理層表示，公司計畫在1月增加Model 3的交付數量，爭取在2020年將中國的服務中心和快速充電站數量翻一番。公司高管表示，上海工廠已實現每週1000輛的產量目標，約合每天280輛，到目前為止中國產轎車的銷售情況非常好。

(旺報 )