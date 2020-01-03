尹姓角頭在木新路遭伏擊，警方查獲張姓槍手。（本報資料照片）

47歲十五分幫尹姓大哥，1周前在木新路遭槍手伏擊，大腿中4彈重傷，文山一警方循線追查，日前逮捕涉案的23歲張姓男子，他聲稱尹之前找人毆打、凌虐他，讓他心生怨恨，才策畫伏擊，全案依殺人罪送辦。

據了解，張男供詞避重就輕，且不願交待槍枝來源，檢警研判張可能是被教唆，現正持續追查真正原因及幕後指使者。

尹姓角頭去年12月26日下午，行經木新路準備取車時，遭1名男子尾隨伏擊，朝他的大腿連開4槍後逃逸，尹因出血過多，傷重被送至醫院急救，經手術急救後撿回一命。

據了解，綽號「炮哥」的尹男，為新店、木柵一帶「十五分」幫的大哥，1998年11月曾在北市KTV因細故開槍恐嚇店員，12月前往木柵某建案工地連開7槍，1999年1月又策畫禾豐運鈔車搶案，得手500多萬，連犯3案後擁槍自重全台逃竄，同年3月在高雄遭刑事局圍捕，尹近年多半仍在文山區活動。

警方專案小組3日將張男移送北檢，對張的說詞存疑，正針對全案真正動機持續釐清中。

(中時 )