北韓領導人金正恩本週揚言不再暫停洲際彈道飛彈試射和核彈試爆，並將推出「全新戰略武器」。南韓媒體報導，美國將根據金正恩的下一步，與南韓討論是否重啟聯合軍演。

南韓「朝鮮日報」指出，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）2日在接受美國MSNBC電視台訪問，被問及美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）稱應恢復美韓聯合軍演的立場時，艾斯培回應說：「此事需根據金正恩的下一步行動再做定奪，將關注接下來幾個月的情況發展。」

艾斯培就中斷美韓聯合軍演一事表示：「減少軍演不會對美國戰勝北韓的基本能力產生絲毫影響。」

艾斯培今天接受福斯新聞頻道（Fox News）專訪時表示，美方仍認為政治協議是北韓非核化的最佳途徑，然而如有必要，美軍仍準備應戰。他強調：「我們呼籲金正恩有所克制。」

報導指出，艾斯培並未具體闡明在什麼情況下會考慮恢復美韓聯合軍演。但有觀測認為，考慮到他的說法，美韓可能會根據北韓今後的動向，探討重啟通常在每年春天（3至4月）舉行的「關鍵決斷」和「鷂鷹」演習。

對此，南韓國防部發言人崔賢秀在新聞發布會上表示，目前尚無可發布的內容，還未到具體公開的階段。

金正恩在去年底舉行的勞動黨中央委員會全體會議上暗示有可能重啟這期間為實現非核化而中斷的核武器、洲際彈道飛彈（ICBM）試驗。

金正恩曾警告稱：「將使用全新的戰略武器，以美國為對象，展開令人震驚的行動。」

(中央社)