曹媽媽林淑女女士說，當下祈禱菩薩祖先保佑曹進平。（翻攝畫面／王志偉花蓮傳真）

國軍黑鷹直升機烏來山區墜毀，生還的中將曹進平在滿身泥濘下，依然臨危不亂救人讓外界留下深刻印象。曹進平是花蓮玉里人，老家老媽林淑女描述當下心情，「我就一直拜拜，請菩薩、祖先保佑我兒子」，確定曹進平脫險，曹媽媽說她就轉往跪在門口，看著上天：「老天爺，謝謝啊！」

由於他高齡８５歲的曹媽媽常年積德行善，擔任環保志工而熟識前縣長傅崐萁。傅崐萁基於情誼今天也前往慰問曹媽媽，肯定她兒子在危難時刻冷靜指引救援，更感念曹媽媽默默行善福澤兒身，在鄉里傳為美談。

傅崐萁下午在退將曾煥弼、玉里鎮長蔡秋龍、南區退休公教協會理事長黃夏明等人陪同前往曹家探視。曹媽媽看到前縣長走到家門口，倆人感動相擁，引領著傅崐萁進入家中客廳，傅也向曹媽媽獻上鮮花表達慰問之意，傅崐萁對曹媽媽説，曹將軍這次險中獲救，滿身泥濘不堪，在危難時刻，不僅冷靜指引救援，並且充分發揮了軍人本色，情操可貴。

傅崐萁還說，更難能可貴的是，曹媽媽在地方默默行善，舉凡鎮內有人往生，第一時間一定會看到曹媽媽在喪家幫忙縫製喪服、打掃，堅持4、50年如一日，德誼感人。誠如易經所言「積善之家，必有餘慶」，這是曹媽媽平時積德行善，福報澤被將兒的最佳寫照。

曹媽媽很感謝前縣長親自到家中做客，認同前縣長傅崐萁和現任縣長徐榛蔚施政理念，並且肯定兩人在地方奉獻19年，關心弱勢，重視環保，她也經常抽空到傅崐萁玉里競總部幫忙及服務。

雙方相聚約半個小時，氣氛溫馨。傅前縣長離去前向曹媽媽表示，由於天氣多變，氣候乍暖還寒，還請多多保重身體。曹媽媽也向前縣長表達感謝到訪，並在門口向他比一個讚的手式，為他加油。

(中時 )