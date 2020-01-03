美式連鎖賣場好市多是台灣人愛逛的商場之一，假日常會有許多家庭一起去好市多選購。而在網路論壇《Dcard》上有位女網友分享男友首度和父母一起逛好市多的經驗，眼尖的原PO一看是場水深火熱的「女婿鑑定測驗」，正替男友捏把冷汗，沒想到男友的「超暖舉動」反而讓她眼睛發亮，順利贏得父母青睞。網友見男友優秀表也紛紛直呼：神隊友！

女網友表示，在上周首度帶交往已久的男友見父母，沒想到第一次見面彷彿就像「帶小白兔去見大野狼」。她指出，和男友一回到家，父母就邀請一起去逛好市多，走到家電區，爸爸就突然開口，「家裡的電視想換了，有沒有推薦品牌？」而想也知道是給男友的考驗。

女網友表示，在上周首度帶交往已久的男友見父母，沒想到第一次見面彷彿就像「帶小白兔去見大野狼」。（摘自Dcard）

令原PO意外的是，男友竟開始講起各家品牌優劣、分析各項功能，「從夏普到國際、從1080到4K、從平面到曲面」，甚至連音響也納入選擇。她形容當下自己是帶著閃爍的眼光看著男友。另外，原PO家中有養貓，走到寵物食品區時，男友更是箭步上前，主動扛起好幾包總共快20公斤重的貓砂放近推車。

而到了要結帳時，全程主動的男友更是拿出自己的Costco會員卡，表示自願付錢，儘管原PO父母婉拒男友付帳舉動，但男方仍堅持要幫忙買單。看見男友如此貼心且懂事，原PO表示當天真的是心花怒放，看著男友就如同全身閃耀著光環般璀璨。

採購完回到家後，原PO媽媽走向男友對他說：「今天謝謝你喔～你的主動和貼心，幫了我們很多忙，這我就放心了，相信你以後會疼她讓她幸福的」。並轉向女兒說，「這位可以嫁了！」事出意外，原PO也驚訝自己男友就這樣得到父母的女婿認可了。

網友看到原PO男友在女方家長錢的的精采表現後，不禁讚嘆真是個神隊友。「男友該不會是賣電視的吧」、「神隊友，都是別人家的」、「此時男友默默的把他Costco的工作證，默默的塞到皮夾最深處」。

也有些網友質疑，究竟是否男友付錢的舉動才是重點，對此原PO也回應，「因為男友是第一次見我的家人，所以有點緊張，當然也會想要表現好一點」。並解事其實家電並沒有買，只添購了一些食物跟貓砂。最後父親更是偷偷把錢塞給原PO，兩老相當滿意男友表現，看來，逛好市多時相當爭氣的男友最後靠著自己，贏得了這場女婿資格鑑定試煉了。

(中時電子報)