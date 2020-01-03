國軍UH-60M黑鷹直升機2日發生失事意外，讓參謀總長沈一鳴在內八人不幸殉職，五人生還。這些國軍的弟兄們即使在最後一刻仍恪守崗位，為保衛我們的國家而努力。此次意外讓國家痛失優秀的國軍人才，罹難者的家屬更是承受著失去至親的莫大悲傷，立委費鴻泰希望為罹難者家屬、傷者和傷者家屬打氣，感謝國軍弟兄為保家衛國的付出，更感謝家屬一直以來給予國軍弟兄的支持，因為有您們，所有的平民百姓才能安心無憂的度過每一天。

媒體報導，一名前空軍少校就在網路上發文表示，參謀總長沈一鳴對官兵親和的態度，沒有官架子也不對人發脾氣，如此的好長官讓他表示「遇到這種長官要我打仗賣命，我真的衝鋒陷陣無怨無悔」；參謀總長少校侍從官黃聖航的遺體在直升機殘骸中被發現時，雙手還環抱在下方的總長，直到最後一刻仍盡忠職守。

另外，政戰局少將副局長于親文少將事必躬親，認真負責且關懷弱勢；為國軍奉獻卅四載的總士官長韓正宏，以身作則的風範令全軍士官兵印象深刻；金門出生的參謀本部情次室少將助次洪鴻鈞國中畢業後就投效軍旅，2012年晉升少將，不但光宗耀祖，也為家鄉爭光；直升機中校正駕駛葉建儀是個好丈夫、好父親，在忙碌的軍職生涯中，仍舊非常關心孩子和地方的教育。傑出的上尉副駕駛劉鎮富才30歲，去年剛結婚，家人得知罹難消息都相當不捨；士官長機工長許鴻彬也是一位優秀的軍人，讓他的一雙兒女非常驕傲。

費鴻泰為罹難的國軍弟兄與家人致上最高敬意，國軍弟兄為國家犧牲奉獻，他們的家人則是最重要的支柱。謝謝您們一生奮力守護國家，至最後一刻仍盡忠職守。

(中時 )