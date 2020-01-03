國民黨第四選區立委候選人萬美玲（右三），因黑鷹事故停止競選活動，原定陪同掃街拜票的周錫瑋（右四），改為在競選總部空中溫馨問候。（蔡依珍攝）

爭取更上層樓的「漂亮寶貝」桃園市議員萬美玲，因黑鷹事故停止競選活動，原定陪同掃街拜票的國民黨總統候選人韓國瑜全國競總副總幹事周錫瑋，改為在競選總部電話拜票懇託，透過空中溫馨問候，希望送優秀的萬美玲進國會。

國民黨第四選區立法委員候選人萬美玲，獲悉罹難的第一時間就在臉書發文悼念，她很難過發生這起不幸的事件，對於罹難的將士更感到不捨，為哀悼黑鷹直升機失事的罹難將士，暫停選舉造勢活動到1月4日，原本敲定的大咖輔選也統統喊卡。

原本要幫萬美玲車隊遊街拜票的周錫瑋，雖然取消掃街，但仍到萬美玲的競選總部關心萬的選情，並向志工們加油打氣，見志工們打電話拜票請託，也親自拿起電話幫萬美玲催票。周錫瑋笑言，打了好多通請託電話，民眾的反應都出乎意料地熱情，甚至有選民不諱言向他表示，曾經受過萬美玲幫忙，萬的形象也一直都非常積極、清新，全家都是她的鐵粉，直呼一定會投萬美玲，周錫瑋看好萬美玲的選情，呼籲選民再幫萬一人拉一票，讓這股氣勢延續到1月11日。

萬美玲說，選舉倒數最後一周，一定會有很多影射抹黑、移花接木的攻擊出現，但她堅持乾淨正向選舉，很多支持者也都向她表達堅定支持的立場，讓她有信心繼續努力、堅持到最後贏得勝利。

(中時 )