2020台灣燈會在台中！為迎接大批遊客前來台中朝聖，市府建設局全面啟動人行天橋飾妝計畫，首選20座重要人行天橋改頭換面，台灣燈會也與企業合作行銷「璀璨台中」主題，各家企業大拚場，台灣大道沿線營造光雕藝術，成為民眾拍照打卡熱點。

喜迎2020台灣燈會、農曆春節及元宵節等重大節慶，建設局即日起到2月止，免費開放行道樹燈飾懸掛申請，獲多家企業、團體響應，一起「點亮台中、一路璀璨」。

由羅伊真照明設計台灣大道沿線光環境營造，展現「張燈結綵，全城亮起來」的意象，允將建設響應在惠中橋打造的「光廊聖塔」，成為新光三越、大遠百路段的光雕藝術，吸引很多民眾拍照，感受浪漫氣氛。

允將建設的「光廊聖塔」宛如一棟棟聖堂般樓塔設計，交織城市美麗、有溫度的幸福氛圍。

台中市舉辦台灣燈會洋溢歡樂氣氛，市長盧秀燕日前在見證大台中建築師公會理事長交接時表示，這幾天網路開始瘋傳「台灣大道的燈景好美！」照片，網路效應創造驚人宣傳效果，燈光藝術裝置展現台中都心城市活力，設計巧思傳達樂活台中新意象，讓台中變成彩色城市。

「2020台灣燈會在台中」，除了台中花博園區(后里森林園區、后里馬場園區)、文心森林公園，台灣大道上更有賞心悅目，惠中橋光廊聖塔讓人身歷其境驚呼連連的燈光藝術，在繁華都心放鬆心情，享受浪漫、夢幻的互動聲光互動趣味。

燈光藝術裝置展現台中都心城市活力，傳達樂活台中新意象，因為設計的巧思，讓每一個愛家人可以透過聲音傳遞情感，以聲音呼喊，激發光影動能，控制燈光變化，光廊色調變化溫暖守候，讓生活更繽紛璀璨。

(中時 )