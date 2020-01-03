第15任總統副總統及第10屆立委選舉，訂於11日投票，台中市3日開始發放選舉公報與投票通知單，今年台中首投族增加4萬多人，選委會將投開票所數量由2018年地方選舉1601所擴增至1849所，確保選舉當日投票順暢快速。

台中市昨日由29個行政區的里鄰長發放100萬2220份選舉公報到各家戶，此次選舉票分為總統、立委及政黨票3種，各區每一投票所將設置3個選舉票匭，其中，總統候選人有3組，台中市登記參選立委有43人、政黨票有19組，參與選舉的候選人及政黨組皆創歷年來新高。

台中市選委會表示，台中市現為全台第2大城市，人口數已達281萬3000多人，相比去年同期增加1萬4000多人，北屯區人口數更是大幅提升近5000人，今年台中市首投族人數約為4萬餘人，投開票所數量增設至1849所，比這屆增加248個投開票所，最多的是北屯區設189個投開票所，最少是中區設13個投開票所。

此外，因應總統副總統及立委選舉11日即將舉行投票，為確保選舉期間及農曆春節連假交通順暢，維持民生管線運作正常，建設局表示，1月6日至12日、1月19日至元宵節2月8日兩期間，除緊急搶修工程及必要道路養護刨封作業外，禁止全市各道路範圍挖掘施工。

(中時 )