彰化縣最大城市改造「彰化市人本城區環境整合計畫」前瞻補助3.5億元，年底順利開標，將在春節前舉辦動工大典，迎接新春新希望，圖為彰化市光復路人行道藍圖。 （彰化縣政府工務處提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣史上最大改造市容改造「彰化市人本城區環境整合」，3.5億元一次性開標了，施工內容包括騎樓整平、人行道改善和增加，強化綠化植栽、照明設備等，總長5.8公里，預計春節前舉辦動土典禮，彰化市即將要進入1年「陣痛期」，莫不企盼孵出適合漫遊的彰化城。

前瞻補助彰化縣政府打造彰化市人本城區整合計畫，歷經彰化縣政府和彰化市公所溝通，主要內容包含綠化植栽、提供更舒適的行人遊走空間，還包含了騎樓整平。

彰化縣政府工務處長林漢斌指出，從彰化火車站到八卦山大佛走路其實不到30分鐘，經過古蹟、歷史建築，特色店家等，精彩滿檔，只是少有引導，也不怎麼好走，可惜了！這次計畫主要是把人行空間規劃出來，增加植栽、公共空間，吸引人們駐足，感受城市美感和豐富。

為了發揮「人本」精神，計畫也受度大規模來整平彰化市騎樓空間，並改善校門口的高低阻礙，由於總長5.8公里，影響範圍大，去年12月31日評選出得標廠商後，工務處已積極和廠商密集討論，將以兩個工班同步進行，正在敲定施工的路段順序，新春過年前將舉辦動工典禮，預計要320工作天。

計畫改善路段，包括三民路、光復路、南郭路一段、中興路、旭光路及旭光西路等，共改善4200公尺。新增人行道：介壽北路、光復路及南郭路等，共新增1240公尺。騎樓順平：和平路、中華路及民族路，共改善1085公尺。寬頻管道建置：旭光路及旭光西路，共1125公尺。植栽綠美化：光復路、南郭路一段、中興路旭光路及旭光西路等，共改善3725公尺。

(中時 )