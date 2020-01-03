特力集團3日晚尾牙，為百貨類股首場尾牙宴，席開102桌，特力集團總裁何湯雄強調，2019年是他人生最挫敗的一年，就是收掉中國和樂，唯何湯雄強調，雖在大陸繳了一筆很貴學費「但值得」，2020年台灣零售事業將回歸初衷「家裡大小事，一輩子都是特力的事」將強化零售服務一條龍。

而貿易事業仍是特力最大收入主力，何湯雄說，特力貿易事業真的很強，去年加入大客戶，且因中美貿易戰影響，除了在美國興建第二物流倉，更在越南胡志明市建廠，帶著中國供應鏈廠商一起到越南打拚，預計越南廠今年完工，整個供應鏈建置會陸續在三年內完成，至於2020年景氣，何湯雄說「大家都知道不會好」，預計在貿易事業持續挹注下，全年挑戰營收400億，若加上代理採購業務出口額，估約600億元新台幣。

特力2019年因零售事業中國和樂結束13家，未如預期突破400億，何湯雄強調，中美貿易戰、景氣受影響等，不只是台灣問題，是全世界的問題，但相對在台灣零售業相對穩定，且特力旗下貿易與特力屋、特力和樂等自有商品與銷售品牌高達2萬～3萬項，特力更有條件把居家服務做得更好。

他說，特力零售事業就好像在寶礦上，現在是思考要怎麼挖？特力招牌很大，要找到消費者信任感再進一步去擴大服務面項，特力集團一貫的服務內涵與logo就是「家的大小事，一輩子都是特力的事」，這長久的願景，他要帶領團隊逐步去實現，往服務這條路走。

(工商 )