針對蔡英文陣營發言人林靜儀接受德國之聲專訪指稱「主張統一恐構成叛國」，國民黨今（3）日發出聲明表示，感謝德國之聲客觀、中立的報導和分析評論，讓台灣民眾了解民進黨對於憲法、兩岸關係以及台灣前途的看法。

同時，國民黨說，嚴正提出六點聲明，敬告國人同胞和國際社會。首先，國民黨尊憲、行憲、守憲不變。第二，國民黨尊重最大多數民意維持現狀的主張，堅決反對推動台獨，且不會以各種華麗的語言，包裝違反多數民意的行為。

第三，國民黨主張和平、對等、尊嚴的兩岸關係，追求雙方互惠、互利，不會危害區域的安全與繁榮。第四，由於兩岸所有官方溝通管道中斷，國共平台是目前兩岸僅存的主要溝通管道，旨在保障大陸台商、台生和陸配的權益。

第五，國民黨要求蔡英文政府尊重人權，保障民眾言論自由，不會因為主張統一或主張台獨而遭到雙重標準的對待。蔡英文政府應該要釐清「主張統一，就是叛國」的說法。

最後，國民黨要求，蔡英文政府說明到底已經庇護多少反送中暴力份子來台，對其做出何種政治承諾；這些暴力份子還是不是香港人？或是來台灣當難民？蔡英文政府應該出來說清楚，講明白。國民黨呼籲，國人同胞要想清楚當前台灣的處境，珍惜民主自由，愛護中華民國。

(工商 )