超微股價連續在2018、2019年榮登標普500指數表現最佳的個股，這家晶片業者2020年初依舊走勢強勁，周四股價打破近20年前網路泡沫化締造的歷史高點。
在2020年第一個交易日，超微股價飆升7.1％，收在49.10美元，改寫2000年6月21日締造的47.28美元收盤紀錄。
據FactSet資料，超微去年股價狂飆148％，在標普500指數中表現稱霸群雄。
超微周四股價飆漲之前，野村Instinet分析師甫公布將超微目標股價大幅調升45％，由40美元提高至58美元，看好過去兩年股價氣勢如虹的超微，在2020年將延續多頭氣勢。
Instinet分析師David Wong表示，「我們預期超微藉由7和7+奈米製造技術穩定推出新產品，市占續增、平均售價（ASP）與營收上揚、營運槓桿（Operating Leverage）提升，挹注超微競爭地位在2020年將持續增強。」
(工商 )
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