美國今天出動無人機空襲伊拉克巴格達國際機場，擊殺伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）。以下為美伊衝突時序表，顯示兩國如何在近8天內演變成如此局面。

●12月27日

伊拉克石油重鎮基爾庫克（Kirkuk）附近一處軍事基地遭受逾30枚火箭攻擊，造成一名美國民間承包商喪命，還有4名美軍及2名伊拉克軍人受傷。

美國官員指控，伊朗支持的伊拉克民兵組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）是始作俑者，但這個民兵組織矢口否認。

●12月29日

美軍空襲「真主黨旅」5處據點，其中3處在伊拉克，2處在敘利亞，造成至少24人喪命。

●12月31日

親伊朗的伊拉克民兵和支持者，遊行至美國駐巴格達大使館，迫使美國外交人員受困超過24小時，群眾還燒毀大使館接待區。美國總統川普指控，伊朗策劃這場示威。

●1月3日

美國官員表示，美軍出動無人機空襲，擊中載有蘇雷曼尼、數名官員及親伊朗民兵組織人員的兩台車輛，當時他們正離開巴格達國際機場。

蘇雷曼尼是主掌伊朗情蒐的重要人物，與伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）關係密切。

(中央社)