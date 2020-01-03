小彬彬3日錄《女王當家》受訪，他談到信仰神以及減重之後，跟小孩之間的互動變好，看起來也比較年輕。以前的他時常酗酒，天天得喝兩瓶高粱酒才能入睡，小小彬、迷你彬很生氣地告訴他：「爸爸你再喝下去，你可能沒有辦法陪我們到長大。」這才讓他恍然大悟要振作起來，現在已經戒酒一年多，戒菸是下一步計畫。

他的兩個小孩都在唸書，基本開銷再加上清償800萬債務，一個月要七萬元才能夠收支打平，小吃店的生意和工作室的收入，一個月至少進帳五到六萬之間，現在的經濟狀況入不敷出，「目前跟銀行協商先還利息一年，每個月就先還一萬五。」他打起精神說：「失敗不代表永遠失敗。」

至於小小彬、迷你彬是否再復出演戲？他本來以過來人經驗告訴小小彬公開出席活動是小事，但小小彬透露學校的同學會在通訊軟體上議論紛紛，「小小彬會認為盡量不要出現在螢光幕上，只想專心唸書。」迷你彬也順利進入棒球校隊。現在小彬彬的腳傷已經痊癒，也歡迎演戲等工作機會上門。

(中時 )