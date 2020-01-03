建國科大設計學院陳若華院長（右二）、空設計主任彭思顯（右三）與得獎學生。（吳敏菁攝）

「03：59」發生了什麼事？建國科技大學空間設計系學生陳泓碩為了趕設計作業經常要熬夜到天亮，把經驗化為設計作品「03：59」參加夆禾盃全國室內設計競賽，在400多件作品的激烈競逐中，拿下「首獎」的殊榮。

第十二屆夆禾盃全國室內設計競賽於2019年12月28日在台北舉行，共有來自全國各大專院校就讀建築、空間設計或室內設計大學部、碩士班學生400多件作品參賽，19件作品入圍，「03：59」打敗群雄獲得第一名獨得獎金10萬元；此外空設系三甲陳怡潔、二乙黃仁邑、蔡欣汝等三人分獲優選獎各得獎金五千元，空設三甲徐睿騰、二乙呂冠儒分獲佳作獎。

陳泓碩表示，為了趕繪圖作業，經常熬夜，黑夜裡也想像到仍然有許多人必須熬夜到天亮，依據經驗，如果熬夜到4點以後，天已經快亮了，想睡覺都睡不好，這些人到家時就必須有一個可以讓他們好好休息的空間，因此引發他「03：59」空間設計作品的創意概念。

空間設計系主任彭思顯表示，各大專院校建築、室內設計及空間設計系的競爭下，學校以培養高度專業性與實用性的學生能力外，更為業界儲備人才。

指導老師馮一鳴表示，課程的安排與競賽團隊的設立是為了建立目標性，有了短期及明確的目標可帶動學習的意願與積極性。許晏堃老師指出，參與設計競賽可以整合學校所學的專業技能，激發潛力將學習成果呈現在作品中，轉化傳統的單向教與學，激發學生自主橫向與縱向學習。

(中時 )