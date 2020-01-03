林金結今取消所有選舉行程，但選民服務不停歇，上午前往北大社區針對海洋公園修整多功能溜冰等事宜會勘。（林金結提供／許哲瑗新北傳真）

北大社區內的海洋公園計畫修整為多功能溜冰場。（三峽區公所提供／許哲瑗新北傳真）

黑鷹失事釀8死悲劇，各候選人造勢活動全面取消，為不幸殉職的國軍弟兄致上最深切的哀悼，國民黨板橋西區立委候選人林國春雖暫停選舉行程，一整天馬不停蹄忙於選民服務，協調糾紛、受理陳情，向選民證明他是個稱職的議員和可期待的立委候選人。

林國春表示，競選雖然活動停止，但仍要持續做好選民服務，服務民眾沒有分上下班時間，他手機24小時不關機，只要民眾有事情需要幫忙，都找得到人。

林國春強調，在職軍公教警消都是犧牲奉獻在為社會付出，平時都是用生命來服務，有鑒於此次案件，呼籲政府重新考慮退休軍公教警消該保障的權益。

新北市第十選區立委候選人林金結昨日在臉書哀悼罹難者，提出相關修法政見，3日雖取消所有公開行程，一早仍默默進行選民服務，趁著空檔拜訪土城工業區廠商協進會理事長楊大中，了解工業區內廠商的需求，以及未來可以精進與改善的發展方向；接著邀集三峽區公所等相關單位前往北大社區，針對海洋公園修整多功能溜冰等事宜會勘，強調「選民服務可不能停歇！」

海洋公園自北大造鎮時興建迄今近10年，其中一塊圓形廣場為磚頭鋪面，平時作為居民踢球、跳排舞的場域，因日曬雨淋造成路面破損，林金結多次接獲民眾反映，北大社區年輕家庭居多，直排輪運動是不少孩子的最愛，卻因缺乏練習場域造成不便，因此林金結建議，若能利用這塊空地重修翻修，改建為多功能溜冰場，讓不同目的都可使用，將會更有效益。

三峽區公所表示，海洋公園長150公尺、寬60公尺，是北大社區重要的休憩場域之一，其中圓形廣場面積約700平方公尺，盼能配能整修計畫，改建為多功能溜冰場，今日會勘後將委請顧問公司評估經費，提供更舒適的運動空間。

(中時 )