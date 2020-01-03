北市議員日前質疑WTA台灣網球公開賽廠商易始公司以一張發票請兩次款，台北市體育局表示，因屬勞務採購形式，在局內絕不可能；若是指同時跟體育局及體育署請款，方式不同也說不通。

「卡神」楊蕙如的易始公司承辦WTA公開賽，核銷疑雲未解。台北市長柯文哲曾表示，易始公司採用會計師簽證申報，市府未看到原始憑證，所以易始能用一張發票申請2處經費。而日前國民黨台北市議員應曉薇、王鴻薇、汪志冰開記者會表示，此案核銷單據有問題，例如2017年、2108年使用同一張發票。

《中央社》引述台北市政府體育局競技運動科長羅國偉表示，易始公司承辦WTA屬勞務採購案，體育局第一期的撥款上限是契約價金的30%、驗收完整體賽事後再付給對方70%，當然還是要單據，但不是像補助案方式對照發票項目給錢，「所以不可能用同一張發票在體育局重複請款」。

羅國偉指出，體育局於2017年賽事共分攤460萬元，故第一期款金額上限為138萬元，易始公司以台北捷運公司開立小巨蛋場地租金發票277萬8545元向體育局請款，體育局即撥付138萬元，並非撥付該發票全額。

報導說，賽事辦完後、易始公司向體育局申請撥付尾款時，因契約規定結案時須檢附體育局所有分攤項目原始憑證影本，所附單據也包含這筆200多萬的場租發票，才導致有「重複申請」的誤解，體育局僅依契約規定撥付剩餘70%價金，沒有多給。

至於有無可能用同張發票同時在體育局與體育署請款，羅國偉表示，體育署補助的是賽事權利金，且體育署、體育局編列項目與核銷方式都不同，不會出現這種通吃情況。

(中時電子報)